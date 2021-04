Tennis

Tennis : Rafael Nadal point du doigt l'obsession de Novak Djokovic !

Publié le 19 avril 2021 à 13h35 par B.C.

Alors qu’ils dominent à eux deux le tennis mondial, Rafael Nadal estime qu’il ne partage pas la même obsession que Novak Djokovic pour les records.

Depuis près de quinze ans, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic dominent le circuit ATP. Le Serbe a d’ailleurs battu un nouveau record dernièrement en devenant il y a quelques semaines le joueur ayant passé le plus de semaines à la place de numéro 1 mondial. Désormais, Djokovic va tâcher de rejoindre les deux autres monstres du tennis qui totalisent chacun 20 titres du Grand Chelem, contre 18 pour le Serbe. Au cours d’un entretien pour Metro , Rafael Nadal est justement revenu sur la soif de records de son concurrent, estimant qu’ils étaient différents sur ce point.

« Novak semble obsédé par ça »