Tennis

Tennis : Le message fort de Jo-Wilfried Tsonga pour Roland-Garros !

Publié le 20 avril 2021 à 10h35 par T.M.

Longtemps embêté par son physique, Jo-Wilfried Tsonga a poursuivi son lent retour à Barcelone avec Roland-Garros en ligne de mire.

7-5, 6-1. A Barcelone, Jo-Wilfried Tsonga n’aura pas réussi à passer le premier tour. Eliminé par Egor Gerasimov, le Manceau est toujours encore sur le chemin du retour. En effet, après plus d'un an d’absence à cause de ses pépins physiques, Tsonga tente de retrouver un certain niveau. À 36 ans et malgré ses dernières déconvenues, le désormais 71ème joueur mondial reste toujours motivé, notamment par l’idée de disputer de grands tournois et notamment Roland-Garros, qui débutera d’ici quelques semaines, le 24 mai prochain.

« Ce serait un aboutissement »