Tennis : Nadal, Federer, Djokovic… Ce vibrant hommage rendu au Big 3 !

Publié le 18 avril 2021 à 23h35 par La rédaction

Malgré leur forme toujours aussi étincelante, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic s’approchent de plus en plus de leur fin de carrière. L’occasion pour Carlos Alcaraz, jeune espoir espagnol, de rendre hommage à ces trois véritables légendes du tennis.

La fin du Masters 1000 de Monte-Carlo a eu des allures d’une ère qui s’achève. Ni Rafael Nadal, ni Novak Djokovic - ou encore Roger Federer, qui n’a pas pris part à la compétition - n’ont figuré dans le dernier carré du tournoi remporté par Stéfanos Tsitsipas ce dimanche. Les trois hommes ont tellement dominé le monde du tennis qu’il a semblé presque étrange de ne pas les avoir aussi haut que d'habitude. Au cours de leurs carrières respectives, l’Espagnol, le Serbe et le Suisse se sont livrés une rivalité intense, raflant presque tous les trophées sur leur passage. Ainsi, Nadal, Djokovic et Federer ont laissé une trace indélébile sur l’histoire du tennis mondial. Et ce n’est pas la jeune génération qui dira le contraire.

« Il n’y aura jamais plus de rivalité comme celle entre Djokovic, Federer, et Nadal »