Tennis - Roland-Garros : Roger Federer fait une annonce retentissante !

Tennis - Roland-Garros

Après avoir manqué l’édition de 2020, Roger Federer a confirmé sa participation à Roland-Garros pour la saison 2021.

Alors qu’il avait pris l’habitude de faire l’impasse sur Roland-Garros ces dernières années (absent à quatre reprises sur les cinq dernières éditions), Roger Federer compte bien inclure le tournoi du Grand Chelem de Paris dans sa petite tournée sur terre battue. De retour à la compétition après 13 mois d’inactivité pour cause de blessure, le Suisse avait signé son retour sur les courts lors de l’ATP 250 de Doha en mars dernier. S’il n’a disputé que deux petites rencontres, Roger Federer compte bien se préparer de la meilleure des façons pour revenir en France en pleine possession de ses moyens.

Ainsi, sur son compte Twitter , le joueur de 39 ans a confirmé sa participation à Roland-Garros qui se tiendra du 24 mai au 13 juin prochain : « Heureux de vous faire savoir que je jouerai à Genève et Paris. Jusque-là, j'utiliserai le temps pour m'entraîner. J'ai hâte de jouer à nouveau en Suisse. » Une annonce qui devrait faire grandement plaisir aux fans du Suisse qui fera son retour à Paris après ne pas avoir participé à l’édition de 2020.

Hi everyone!Happy to let you know that I will play Geneva and Paris . Until then I will use the time to train. Can’t wait to play in Switzerland again.