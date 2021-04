Tennis

Nadal, Djokovic, coronavirus... Dominic Thiem raconte son calvaire !

Publié le 19 avril 2021 à 23h35 par La rédaction

Décevant depuis le début de la saison, Dominic Thiem a reconnu qu’il vivait mal la période actuelle.

Vainqueur de l’US Open en novembre dernier, Dominic Thiem espérait débuter la nouvelle saison d’une bien meilleure manière. Mais l’Autrichien a enchainé les contreperformances en 2021. Battu en huitième de finale par Grigor Dimitrov à l’Open d’Australie, le numéro quatre mondial n’a plus disputé le moindre match depuis sa défaite à Dubaï face à Lloyd Harris et espère faire son retour lors du Masters 1000 de Madrid. Lors d'un entretien accordé au Der Standard , Dominic Thiem est revenu sur sa saison et notamment sur l’atmosphère étrange qui règne dans les tournois en raison de la crise sanitaire.

«Je suis tombé dans un trou»