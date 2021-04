Tennis

Tennis : Rafael Nadal évoque la polémique de la Super Ligue !

Publié le 20 avril 2021 à 20h35 par La rédaction

L’annonce de la Super Ligue est le sujet qui fait le plus de bruit dans le monde du football. Il en fait même tellement qu’il s’invite au micro des tennismans, dont celui de Rafael Nadal, qui a donné son avis sur cette nouvelle compétition.

C’est le sujet du moment. Douze des plus grands clubs européens de football ont annoncé la création d’une Super Ligue privée. Largement décriée dans le monde du ballon rond, elle commence même à déborder sur les autres sports. Rafael Nadal a été interrogé à son sujet, en conférence de presse, la veille de son entrée en lice à l’Open de Barcelone.

Pas de réel avis sur la Super Ligue pour le moment