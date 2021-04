Tennis

Tennis : L'énorme aveu de Rafael Nadal sur Novak Djokovic !

Publié le 19 avril 2021 à 18h35 par La rédaction

Malgré un palmarès déjà bien rempli, Rafael Nadal affirme avoir toujours énormément d’ambition dans le tennis, même s’il avoue qu’elle n’est sans doute pas la même que celle de Novak Djokovic.

Pour la prochaine édition de Roland-Garros, Rafael Nadal aura l’occasion de viser un 14e sacre dans le tournoi du Grand Chelem de Paris. Au cours de sa carrière, l’Espagnol a instauré une certaine domination notamment sur terre battue, lui permettant de rafler bon nombre de trophées. Le joueur de 34 ans possède un palmarès énormément rempli. Néanmoins, sa motivation ne baisse pas pour autant, bien au contraire. Rafael Nadal est fier de la façon dont il mène sa carrière jusqu’à présent et continue de garder une certaine ambition dans le tennis, même s’il l’admet dans son entretien pour Metro , elle n’est clairement pas la même que certains de ses rivaux comme Novak Djokovic.

« Je suis très satisfait de la carrière que je mène »