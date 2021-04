Tennis

Tennis : Éliminé sur ses terres, Djokovic dresse un terrible constat !

Publié le 25 avril 2021 à 9h35 par K.V.

Éliminé en huitième de finale à Monte-Carlo, Novak Djokovic a subi un deuxième revers à Belgrade. Une défaite à domicile qui est encore plus difficile à avaler.

Cela devait être « son » tournoi et pourtant, l'aventure de Novak Djokovic à l'ATP de Belgrade a tourné court ce samedi. En effet, sur ses terres, le numéro un mondial s'est tout bonnement incliné en trois sets, en demi-finale, face à un impressionnant Aslan Karatsev (7-5, 4-6, 6-4). Alors que le Russe, classé 28e au classement ATP, a rejoint la finale du tournoi, Novak Djokovic a quant à lui enchaîné une deuxième désillusion après son élimination en huitième de finale à Monte-Carlo. Une défaite rageante sur laquelle le Serbe est revenu.

« J’ai joué à un niveau assez bas ... »