Tennis

Tennis : Après Nadal, Djokovic dézingue la Super Ligue !

Publié le 20 avril 2021 à 23h35 par La rédaction

La Super Ligue est le sujet de discussion numéro un dans l’univers footballistique. Mais il prend tellement d’ampleur qu’il s’invite dans d’autres sports, et notamment le tennis. Novak Djokovic s’est exprimé à ce sujet.

Depuis l'annonce, par douze des plus grands clubs européens, de la création d’une toute nouvelle Super Ligue, tout le monde du football ne parle presque plus que de ça. Largement commenté et critiqué, le sujet dépasse toutes les frontières et les sports. Au tennis notamment ce sujet fait débat. après Rafael Nadal, partagé sur la Super Ligue, Novak Djokovic a eu l’occasion de donner son avis, lors d’une conférence de presse à Belgrade.

Le Serbe est contre cette compétition