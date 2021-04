Tennis

Tennis : L'aveu de Dominic Thiem sur l'un de ses grands échecs !

Publié le 20 avril 2021 à 22h35 par La rédaction

Etincelant en 2020, Dominic Thiem semble avoir accusé le coup en ce début d’année 2021. Il explique sa sortie de route prématurée à l’Open d’Australie.

Avec deux finales, une à l’Open d’Australie, l’autre aux Masters et surtout une première victoire en Grand Chelem, à l’US Open, Dominic Thiem avait passé une grande année 2020. Mais en ce début d’année, l’Autrichien semble être affecté par la situation sanitaire. Il n'est pas parvenu pas à passer le 4e tour de l’Open d’Australie, éliminé par Grigor Dimitrov.

« J'ai toujours eu une vie bien planifiée. Tout ça a disparu pour le moment… »