Tennis

Tennis : Roland-Garros, Jeux Olympiques… Thiem affiche ses ambitions !

Publié le 20 avril 2021 à 12h35 par T.M.

Depuis sa victoire à l’US Open l’année dernier, Dominic Thiem n’est plus que l’ombre de lui même. Mais désormais, l’Autrichien veut remonter la pente pour réaliser ses rêves.

Aujourd’hui, Dominic Thiem paie sa victoire à l’US Open. C’est en tout cas ce qu’il estime. Sacré à New York l’année dernière, l’Autrichien a ensuite disparu des écrans radars par la suite. A ce sujet, Thiem a d’ailleurs expliqué pour Der Standard : « Après ma victoire, j’étais dans une euphorie, les résultats suivaient. J’étais en finale des finales de l’ATP à Londres. Mais en me préparant pour cette saison, je suis tombé dans un trou. (...) J'ai poursuivi un rêve pendant 15 ans. Quand j'ai atteint cet objectif, certaines choses se sont effondrées ».

« Je veux être pleinement compétitif à Paris »