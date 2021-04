Tennis

Tennis : Djokovic vole au secours de Thiem !

Publié le 21 avril 2021 à 19h35 par La rédaction

Touché physiquement et mentalement, Dominic Thiem a pu compter sur le soutien de Novak Djokovic, après son forfait pour le tournoi de Belgrade.

Dominic Thiem n’est pas au mieux en 2021 et il a tenu à le faire savoir lors d’un entretien pour le quotidien autrichien Der Standard . Fatigué, aussi bien psychologiquement que physiquement, l’Autrichien a dû déclarer forfait pour le Serbia Open. Le numéro 4 mondial a reçu le soutien de nombreuses personnalités du monde du tennis.

Novak Djokovic regrette son absence