Tennis : Nadal, Federer, Djokovic... Chardy s’exprime sur le titre de GOAT !

Publié le 29 avril 2021 à 9h35 par La rédaction

Le débat fait rage au moment de désigner le meilleur joueur de l’histoire entre Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic. Si l’Espagnol et le Suisse font l’unanimité auprès des fans de tennis, le Serbe, lui, pourrait subir un traitement médiatique différent selon Jérémy Chardy.

Depuis de nombreuses années maintenant, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic dominent le monde du tennis. Les trois joueurs ont presque tout raflé au cours des dernières saisons. Ainsi, l’Espagnol, le Suisse et le Serbe figurent parmi les meilleurs joueurs de l’histoire. Mais le débat fait rage quand il s’agit d’en distinguer un des deux autres pour le titre de GOAT. Néanmoins, si Rafael Nadal et Roger Federer font l’unanimité auprès des fans, Novak Djokovic pourrait voir quelques personnes être réticentes à l’idée de l’envisager comme le meilleur de l’histoire. Une situation que Jérémy Chardy a tenté d’expliquer.

« Il est plus difficile d’apprécier Federer ou Nadal si on est fan de Djokovic »