Tennis - Roland-Garros

Tennis - Roland-Garros : L'énorme révélation de Rafael Nadal sur Roger Federer !

Publié le 26 avril 2021 à 23h35 par La rédaction

Vainqueur ce dimanche de l’ATP 500 de Barcelone en battant en finale Stéfanos Tsitsipas, Rafael Nadal s’est exprimé sur la légende Suisse Roger Federer. Selon ses dires, le maitre à jouer suisse lui avait annoncé avant tout le monde qu'il allait disputer Roland-Garros.

Après avoir envoyé un message fort à tous ses concurrents lors de l’ATP de Barcelone, Rafael Nadal c’est cette fois exprimé sur une de ses vielles connaissances : Roger Federer. Dans des propos rapportés par TennisWorld , le Majorquin a avoué qu'il savait que le Suisse allait jouer à Paris. Roger Federer s’était préservé en refusant de jouer à Madrid et à Rome pour privilégier Roland-Garros et la terre battue parisienne. Étant en contact régulier avec l'Espagnol, Roger Federer avait prévenu Rafael Nadal avant les autres qu’il sera de la partie à Roland-Garros cette saison.

« J'ai parlé à Roger avant, et je savais qu'il jouerait à Paris »