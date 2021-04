Tennis

Tennis - Roland-Garros : La grande annonce de Novak Djokovic !

Publié le 25 avril 2021 à 18h35 par La rédaction

Novak Djokovic a été sorti en demi-finale de « son » tournoi de Belgrade par Aslan Karatsev. Encore frustré par cette défaite, le Serbe ne sait pas encore s’il sera présent au Masters de Madrid.

Après Monte-Carlo, c’est encore une terrible désillusion qui a frappé Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial, opposé à Aslan Karatsev, s’est incliné en demi-finales du tournoi de Belgrade. Et cette défaite, qui plus est à domicile et où il n’a pas su convertir 23 balles de break au total, lui reste en travers de la gorge. Le Masters de Madrid pourrait permettre au Serbe de rebondir rapidement… s’il accepte d’y participer. Toutefois, il n'est pas très motivé car il a les yeux rivés sur les Grand Chelem, Roland-Garros en particulier.

«Roland-Garros est l’objectif»