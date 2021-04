Tennis

Tennis : Becker lâche un grand conseil à Federer pour Wimbledon !

Publié le 29 avril 2021 à 11h35 par T.M.

Ayant déjà remporté Wimbledon à 8 reprises, Roger Federer a vu Boris Becker le conseiller pour être à nouveau sacré du côté de Londres.

A 39 ans, la fin approche pour Roger Federer. Néanmoins, le Suisse n’a toujours pas raccroché les raquettes et souhaite encore et toujours remporter des titres, notamment des tournois du Grand Chelem. Cet été, il aura ainsi pour objectif de briller à Wimbledon sur le gazon londonien qui lui réussi tant. Mais comment viser une victoire du côté de Londres ? Boris Becker pense avoir la solution pour Roger Federer.

L’erreur à ne pas faire…