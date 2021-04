Tennis

Tennis : Le message fort de Novak Djokovic avant Roland-Garros !

Publié le 30 avril 2021 à 18h35 par La rédaction

Brusquement éliminé en demi-finale de l’ATP de Belgrade, Novak Djokovic s’est exprimé récemment sur son niveau de jeu bas et sur ses chances à Roland-Garros. Pour lui, il devra beaucoup mieux jouer s’il veut espérer aller au bout du tournoi.

Les performances récentes de Novak Djokovic, numéro 1 mondial, ont été plutôt mitigées ces derniers temps. Des éliminations à Monte-Carlo et Belgrade qui ne mettent pas en confiance le tennisman serbe de 33 ans. Novak Djokovic dressait même un terrible constat après ses sorties de tournoi prématurées. Il s’est exprimé sur cette mauvaise passe et son besoin urgent de mieux performer s’il veut répondre présent à Roland-Garros.

« J'ai besoin de mieux jouer pour avoir une chance pour Roland-Garros »