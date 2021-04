Tennis

Tennis : Cette grosse anecdote de Nadal sur le tournoi de Madrid !

Publié le 30 avril 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 30 avril 2021 à 20h36

Alors qu’il s’apprête à participer pour la 18ème fois au Masters 1000 de Madrid, Rafael Nadal est revenu sur son meilleur souvenir sur le court madrilène. Pour lui, sa première victoire restera à jamais gravée dans sa tête.

Présent pour la 18ème fois au Masters 1000 de Madrid cette année, Rafael Nadal a évoqué son meilleur souvenir à Madrid et sans surprise, sa première victoire en 2005 à 19 ans est l'heureuse élue. Une finale gagnée en 5 sets alors qu’il avait perdu les 2 premiers et une blessure au pied qui le marqueront jusqu’à encore aujourd’hui. Rafael Nadal, victorieux récemment de l’ATP de Barcelone arrive cette saison en pleine confiance à Madrid, pour pourquoi pas gagner à nouveau le tournoi.

« Je me suis cassé le pied, le lendemain je me suis réveillé et je ne pouvais pas marcher »