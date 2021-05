Tennis

Tennis : Nadal, Federer, Djokovic... La grande question d'André Agassi sur le Big 3 !

Publié le 6 mai 2021 à 13h35 par La rédaction

Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont presque tout raflé dans le monde du tennis au cours des dernières années. Une domination impressionnante qui place le Big 3 parmi les meilleurs joueurs de l'histoire du tennis. Néanmoins, André Agassi a soulevé une question pertinente.

Depuis de nombreuses années maintenant, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer dominent le monde du tennis. Les trois joueurs se sont partagés tous les trophées et ont presque tout raflé au cours de leurs carrières. Par leur rivalité, l’Espagnol, le Serbe et le Suisse se sont poussés à aller toujours plus haut, à être toujours plus fort. Cela a ainsi conduit à une domination impressionnante de la part du Big 3 pendant plus d'une décennie. Si leur parcours est incroyable, André Agassi se pose une grande question.

« Si l’un des Big 3 n’avait pas été là, qui aurait le plus de titre et pourquoi ' »