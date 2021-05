Tennis

Tennis : Medvedev affiche ses objectifs sur terre battue !

Publié le 5 mai 2021 à 12h35 par La rédaction

Daniil Medvedev débute sa saison sur terre battue ce mercredi, avec son entrée en lice au tournoi de Madrid. Il a donné ses objectifs sur cette surface qu’il aime si peu.

Alors que le sprint final pour la deuxième place au classement ATP est lancée, Daniil Medvedev fait son entrée en lice au tournoi de Madrid ce mercredi. Ce qui constitue son début de saison sur terre battue. Absent à Monte-Carlo le Russe a perdu un temps précieux à s’adapter à cette surface qu’il n’apprécie pas, alors que Roland-Garros approche. Bien qu’il soit l’un des meilleurs joueurs au monde, Daniil Medvedev a toujours eu du mal sur terre battue.

Aucune victoire à Roland-Garros en quatre participations