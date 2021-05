Tennis

Tennis : Rafael Nadal adoube son successeur !

Publié le 4 mai 2021 à 16h35 par La rédaction

Rafael Nadal a rendu hommage à Carlos Alcaraz, jeune joueur de 17 ans perçu comme la relève du tennis espagnol et prochain adversaire du numéro 2 mondial au Masters 1000 de Madrid.

Titré à Barcelone en battant Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal espère cette semaine remporter 36 ème Masters 1000 à Madrid. Titré à cinq reprises dans la capitale espagnole, le numéro 2 mondial entrera en lice ce mercredi. Tête de série numéro 1 en l’absence de Novak Djokovic, Nadal affrontera Carlos Alcaraz. Ce jeune joueur, qui a battu le Français Adrian Mannarino au premier tour, est perçu comme « le nouveau Nadal » en Espagne et fêtera son 18 ème anniversaire sur le court Manolo Santana.

« Alcaraz est un très jeune joueur avec un grand présent et un avenir encore meilleur »