Tennis

Tennis : Le grand avertissement de Nadal avant le Masters de Madrid !

Publié le 3 mai 2021 à 13h35 par La rédaction

Rafael Nadal va poursuivre sa préparation pour Roland-Garros lors du Masters 1000 de Madrid. Et l'Espagnol a prévenu ses adversaires : il est actuellement dans une très grande forme après avoir pu s'entraîner correctement.

Dans le but d’être prêt pour la grande échéance qu’est Roland-Garros (du 23 mai au 6 juin), Rafael Nadal va poursuivre sa préparation lors du Masters 1000 de Madrid. De par son sacre à l’ATP 500 de Barcelone et son incroyable talent sur terre battue, le numéro 2 au classement ATP se place parmi les favoris à la victoire finale dans la capitale espagnole. Le 13 fois vainqueur du tournoi du Grand Chelem parisien s’est d’ailleurs préparé afin d’être dans une forme optimale pour la compétition et il ne s’en est pas caché.

« Je me suis beaucoup entraîné et je suis très heureux de pouvoir être ici »