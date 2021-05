Tennis - Roland-Garros

Tennis - Roland-Garros : La grande annonce de Jo-Wilfried Tsonga !

Publié le 3 mai 2021 à 20h35 par La rédaction

Éliminé au 1er tour de l’ATP de Barcelone, Jo-Wilfried Tsonga, 36 ans, a préféré déclarer forfait pour le Challenger de Heilbronn afin de se préparer au mieux pour Roland-Garros.

Battu dès le 1er tour en deux sets par Egor Gerasimov à Barcelone, Jo-Wilfried Tsonga avait ressenti une douleur lors de ce match et par précaution, il a décidé de se retirer du Challenger de Heilbronn, prévu la semaine prochaine. En manque criant de forme et de résultats, le natif du Mans s’est exprimé sur son forfait et a clairement expliqué quel était son objectif, à savoir arriver en forme chez lui, à Roland-Garros.

« Être dans les meilleures conditions possibles pour Roland‐Garros »