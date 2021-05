Tennis

Tennis : Cette terrible annonce sur les chances de Federer à Roland-Garros !

Publié le 3 mai 2021 à 16h35 par La rédaction

Roger Federer a confirmé sa participation à Roland-Garros il y a quelques jours. Néanmoins, certains ne voient pas le Suisse aller bien loin dans le tournoi alors qu'il vient tout juste de reprendre la compétition.

Il y a quelques jours, Roger Federer annonçait officiellement sa participation à Roland-Garros. Après être revenu de blessure en mars dernier lors de l’Open de Doha, le Suisse n’a plus participé à un autre tournoi afin de se focaliser sur l’entraînement. S’il prendra part à l’ATP 250 de Genève juste avant le tournoi du Grand Chelem parisien pour peaufiner sa préparation, le joueur de 39 ans compte tout faire pour obtenir un bon résultat en France. Néanmoins, la tâche ne sera pas aisée, surtout avec les participations de Novak Djokovic mais surtout de Rafael Nadal. Certains se montrent même très pessimistes pour l’octuple vainqueur de Wimbledon.

« À Paris, je ne lui fais pas confiance pour gagner quoi que ce soit »