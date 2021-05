Tennis

Tennis : Nadal, Federer... Cet énorme message sur Djokovic !

Publié le 1 mai 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 1 mai 2021 à 20h38

Actuellement dans une période compliquée et souvent au cœur de nombreuses polémiques, Novak Djokovic a reçu le soutien d’un tennisman qu’il connaît très bien, son compatriote Viktor Troicki qui a tenu à rappeler qu'il a chamboulé le circuit ATP et les combats entre Rafael Nadal et Roger Federer

Alors qu’il traverse une période compliquée au niveau sportif, Novak Djokovic, souvent critiqué et au cœur de polémiques, a reçu le soutien de son ami et compatriote tennisman, Viktor Troicki. Ce dernier n’a pas hésité à s’exprimer sur la situation de Novak Djokovic avec qui il a notamment remporté la Coupe Davis. Pour lui, toutes ses critiques sont infondées et le numéro 1 mondial ne méritent absolument pas ce traitement médiatique. Novak Djokovic, qui a récemment fait part du besoin de mieux jouer s’il veut remporter Roland-Garros, fait sûrement abstraction de tout ce qui se passe autour de lui. Un mental à toute épreuve pour le Serbe qui préfère se concentrer sur le tennis et ses performances.

« Nadal et Federer étaient au sommet avant que Nole apparaisse, puis un gars de Serbie est venu et a remporté tous les tournois »