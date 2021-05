Tennis

Tennis : Dominic Thiem revient sur sa longue absence !

Publié le 2 mai 2021 à 15h35 par La rédaction

Cela fait presque deux mois que Dominic Thiem n’est pas apparu en compétition. Epuisé physiquement et psychologiquement, l’Autrichien avait besoin de se ressourcer. Il revient sur cette période.

Le début d’année 2021 a été particulièrement compliqué pour Dominic Thiem. Plus dans le coup, tant psychologiquement que physiquement, l’Autrichien a laissé le tennis de côté pendant un mois et demi, après une défaite au premier tour du Tournoi de Dubaï. Le numéro 4 mondial est désormais de retour et participera au Tournoi de Madrid.

Un mois et demi sans jouer