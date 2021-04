Tennis - Roland-Garros

Tennis - Roland-Garros : Une légende adresse un précieux conseil à Thiem !

Publié le 26 avril 2021 à 17h35 par La rédaction

Légende du tennis, l’Allemand Boris Becker n’a pas sa langue dans sa poche quand il s’agit de critiquer les joueurs actuels et leur donner des conseils. C’est récemment à Dominic Thiem, le tennisman autrichien qu’il a fait part de ses précieux conseils, et ce, pour qu'il puisse remporter Roland-Garros.

Réputé pour être l’une des plus grandes légendes de son sport, Boris Becker, aujourd’hui âgé de 53 ans, n’hésite pas à donner régulièrement son avis sur le tennis actuel. Il profite de ces occasions pour glisser quelques précieux conseils aux tennismen actuels. C’est lors d’un podcast réalisé dernièrement pour Eurosport Allemagne , que l’Allemand s’est exprimé pour aiguiller Dominic Thiem, notamment sur ses récents échecs. Et selon Boris Becker, Dominic Thiem, 27 ans, doit aujourd’hui changer de mentalité s’il veut marquer ce sport de son empreinte, et plus particulièrement à Roland-Garros.

«Il faut lui faire comprendre qu’il est l’un des favoris pour Roland‐Garros»