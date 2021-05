Tennis

Tennis : L’énorme révélation de Rafael Nadal sur le Masters de Madrid !

Publié le 2 mai 2021 à 19h35 par La rédaction

Expert de la terre battue et participant au Masters 1000 de Madrid pour la 18ème fois de sa carrière, Rafael Nadal s’est exprimé ce dimanche sur la difficulté qu’il avait à jouer dans la capitale espagnole.

Agé aujourd’hui de 34 ans, Rafael Nadal est connu pour sa domination sans partage sur terre battue avec notamment 13 Roland-Garros remportés. Cependant, le Majorquin a fait une étonnante révélation ce dimanche sur le Masters 1000 de Madrid. En effet, Rafael Nadal a avoué qu'il s'agissait du tournoi le plus difficile pour lui.

« C’est le tournoi le plus difficile pour moi, tout le monde le sait »