Tennis : Tsitsipas dévoile ses objectifs XXL après son revers contre Nadal !

Publié le 2 mai 2021 à 17h35 par La rédaction

Finaliste à Barcelone récemment, Stefanos Tsitsipas s’est exprimé sur son niveau de jeu actuel et ses axes de progression. En lice à partir de ce lundi pour le Masters 1000 de Madrid, le tennisman grec veut et doit progresser s’il veut faire partie de l’élite du tennis mondial.

Stefanos Tsitsipas, actuellement 5ème mondial, s’est exprimé sur ses axes de progression qui lui permettront de devenir le joueur qu’il veut être. Finaliste malheureux à Barcelone contre Rafael Nadal, le tennisman grec de 22 ans sera de la partie ce lundi pour le Masters 1000 de Madrid. En espérant continuer sur sa bonne lancée tout en se préparant au mieux pour Roland-Garros, Stefanos Tsitsipas vient en terre madrilène pour gagner et pourquoi pas prendre sa revanche sur Rafael Nadal.

« Je voudrais être plus cohérent sur mon service »