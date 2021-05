Tennis

Tennis : La réponse de Roger Federer à ses détracteurs !

Publié le 1 mai 2021 à 12h35 par La rédaction

A 39 ans, Roger Federer dispose d'une grande expérience et grâce à cela, il n'aborde plus les grandes rencontres de la même manière qu'à ses débuts. Une bonne manière pour lui de répondre à ses détracteurs.

À 39 ans, Roger Federer a connu une multitude de grands matchs au cours de sa carrière. Pete Sampras, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, André Agassi... Le Suisse a affronté quelques uns des meilleurs joueurs de l’histoire du tennis. L’octuple vainqueur de Wimbledon a connu des hauts et des bas lors de ces grandes affiches. Néanmoins, il a pu engranger énormément d’expérience, une chose qui peut faire une très grande différence dans la préparation d'un match au sommet.

« Je suis heureux d'y parvenir et de mettre enfin dans un coin ceux qui ne faisaient pas confiance à mon jeu »