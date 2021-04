Tennis - Roland-Garros

Tennis - Roland-Garros : Cet ancien joueur annonce la couleur pour Roger Federer !

Publié le 30 avril 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors qu'il signera son retour dans un tournoi du Grand Chelem à Roland-Garros, Roger Federer aurait l'intention d'être compétitif sur tous les Majeurs de la saison.

Il y a quelques jours, Roger Federer annonçait sur son compte Twitter sa participation à l’Open de Genève (qui se tiendra du 16 au 22 mai) et à Roland-Garros (du 23 mai au 6 juin prochain). Le Suisse veut préparer au mieux la saison sur gazon qui approche. Mais cela passe par de bons résultats sur terre battue. Et la tâche ne sera pas aisée pour le joueur de 39 ans qui a fait son retour sur les courts il y a peu. Néanmoins, Roger Federer aura l’intention d’être compétitif sur tous les tournois du Grand Chelem cette saison, et cela commence par Roland-Garros.

« De toute évidence, Roger Federer voudra gagner n'importe quel Majeur qu'il peut saisir »