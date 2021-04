Tennis

Tennis - Roland-Garros : Le message fort du clan Nadal avant Roland-Garros !

Publié le 25 avril 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors que Roland-Garros approche à grands pas, Rafael Nadal poursuit sa préparation afin d’être prêt à 100 % pour le tournoi. L’entraîneur de l’Espagnol a d’ailleurs affirmé qu’ils avaient tout fait pour que le numéro 3 mondial soit au top de sa forme en mai prochain.

Après une prestation décevante et une élimination en quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, Rafael Nadal a parfaitement su rebondir lors de l’ATP 500 de Barcelone. L’Espagnol a atteint la finale du tournoi, une très bonne manière de peaufiner sa préparation en vue de Roland-Garros (qui se tiendra du 24 mai au 13 juin 2021). Le tournoi du Grand Chelem de Paris est le rendez-vous le plus important de la saison pour le numéro 3 mondial, déjà 13 fois vainqueur de la compétition. Ainsi, le clan Nadal essaye de mettre toutes les chances de son côté afin que l’Espagnol ait une forme optimale en mai prochain.

« Le but, c’est Roland-Garros »