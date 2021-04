Tennis

Tennis : Nadal rend un vibrant hommage à Tsitsipás avant leur finale !

Publié le 25 avril 2021 à 12h35 par La rédaction

Ce dimanche, Rafael Nadal s’opposera à Stéfanos Tsitsipás en finale de l’ATP 500 de Barcelone. Avant leur rencontre, l’Espagnol a rendu hommage au Grec, affirmant qu’il est le meilleur joueur du moment.

Ce samedi, Rafael Nadal et Stéfanos Tsitsipás se sont rejoint en finale de l’ATP 500 de Barcelone en s’imposant respectivement contre Pablo Carreño Busta (6-3, 6-2) et Jannik Sinner (6-3, 6-3). L’Espagnol disputera sa 124e finale de sa carrière et son taux de réussite à ce stade de la compétition s’élève 70 %. Néanmoins, son adversaire sera coriace, puisque le Grec reste sur un sacre lors du Masters 1000 de Monte-Carlo. Rafael Nadal en est conscient, le combat sera rude et le numéro 3 mondial en a profité pour rendre hommage au deuxième finaliste avant leur rencontre ce dimanche.

« J'ai toujours pensé qu'il était fantastique, c'est le meilleur joueur du moment »