Tennis

Tennis : Rafael Nadal reçoit un vibrant hommage !

Publié le 7 mai 2021 à 15h35 par La rédaction

Qualifié pour les quarts de finale de l'ATP de Madrid, Casper Ruud a disposé de Stefanos Tsitsipas en huitièmes et réalise jusque-là un très bon tournoi. En conférence de presse, le Norvégien a notamment rendu hommage à Rafael Nadal et son académie.

À seulement 22 ans, Casper Ruud réalise de très bonnes performances actuellement. Présent sur l'ATP de Madrid, le Norvégien vient de sortir Stefanos Tsitsipas en huitièmes de finale et doit affronter Alexander Bublik en quarts. Passé par l'académie de Rafael Nadal en Espagne, Ruud n'a pas encore atteint le niveau de l'homme aux treize Rolland Garros mais commence à se montrer petit à petit dans le monde du tennis.

Casper Ruud remercie Rafael Nadal