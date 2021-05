Tennis

Tennis : Quand Rafael Nadal prend position pour Zinedine Zidane !

Publié le 6 mai 2021 à 21h35 par Th.B.

Zinedine Zidane pourrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison, alors que son contrat court jusqu’en juin 2022. Et alors que le club préparerait son éventuel départ, Rafael Nadal a clairement fait savoir qu’il fallait conserver Zidane.

« Mon dernier match européen au Real Madrid ? Je n’ai réfléchi à rien. Ce soir, c’est juste de la déception pour tout le monde. Après il reste quatre matchs de Liga. On va se reposer et se concentrer sur ça pour aller chercher quelque chose ». Dans la foulée de l’élimination du Real Madrid mercredi soir en demi-finale de Ligue des champions face à Chelsea, Zinedine Zidane a laissé planer le doute concernant son avenir au Real Madrid, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2022 sans avoir pour le moment prolongé. Et alors que le Real Madrid se préparerait à toute éventualité en scrutant le marché pour remplacer Zinedine Zidane, Raul, Joachim Low et Massimiliano Allegri étant des options à en croire Goal España , Rafael Nadal a clairement fait son choix.

« Aucun doute sur le fait que Zidane est l’homme idéal pour préparer la prochaine équipe »