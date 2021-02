Tennis

Tennis : Le message fort de Gaël Monfils après sa désillusion à l’Open d’Australie !

Publié le 10 février 2021 à 14h35 par T.M.

A l’Open d’Australie, Gaël Monfils est tombé de très haut en s’inclinant dès son entrée en lice. Ce mercredi, le Français a tenu à remercier ses nombreux soutiens.

La saison 2021 de Gaël Monfils a débuté comme elle s’était terminée pour lui, très mal. En 2020, le Français avait décidé de mettre un terme à sa saison à cause de ses nombreux mauvais résultats. N’arrivant plus à gagner, le Parisien voulait revenir plus fort pour cette année, mais cela a très mal commencé avec une défaite dès le premier tour à l’Open d’Australie. Monfils est ainsi tombé de très haut et après ce revers, il s’est même présenté en larmes devant les journalistes. En pleine tempête, le numéro 11 mondial n’est toutefois pas seul et il a reçu de nombreux soutiens.

« Je suis convaincu que je vais rebondir dans un proche avenir »