Tennis : Covid, préparation... L'aveu de Rafael Nadal !

Publié le 9 février 2021 à 23h35 par La rédaction

Après sa victoire au premier tour de l’Open d’Australie face à Laslo Djere, Rafael Nadal a évoqué la pandémie mondiale qui touche actuellement le monde.

L’Open d’Australie se déroule sous haute surveillance. Alors que le pays semble avoir éradiqué le virus de son territoire, les plus grands joueurs de la planète sont actuellement à Melbourne et ont dû respecter les règles édictées par la fédération australienne, notamment après qu’un cas positif a été détecté dans un hôtel occupé par plusieurs tennismen. Mais contrairement à certains pays européens, le masque n’est pas obligatoire et certains fans peuvent accéder aux matches. Certains d’entre eux ont, ainsi, eu la chance d'apercevoir Rafael Nadal battre Laslo Djere pour son entrée en lice dans le tournoi.

« Nous devons être capables de nous adapter à cette situation et de faire les choses de la meilleure façon possible »