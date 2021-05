Tennis

Tennis : Jeux Olympiques, Wimbledon... Andy Murray évoque ses gros objectifs !

Publié le 8 mai 2021 à 20h35 par La rédaction

Andy Murray n’est pas revenu sur les courts depuis sa défaite au tournoi de Rotterdam début mars. Bien que gêné par les blessures, le Britannique pense déjà à l’été qui arrive et aux grosses échéances à Wimbledon et à Tokyo .

Déjà deux mois qu’Andy Murray n’a pas joué le moindre match officiel. Le Britannique est élogné des courts depuis sa défaite au deuxième tour du tournoi de Rotterdam, début mars. Attendu ensuite à Miami, il avait déclaré forfait. Malgré les blessures qui le handicapent, l’ancien numéro 1 mondial souhaite rester compétitif et anticipe l’excitant été qui se profile.

Champion olympique en 2012 et en 2016