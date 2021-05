Tennis

Tennis : L'improbable comparaison de Dominic Thiem !

Publié le 8 mai 2021 à 13h35 par La rédaction

Vainqueur ce vendredi de John Isner en quart de finale du Masters 1000 de Madrid, Dominic Thiem n’a pas hésité à féliciter son homologue américain et notamment son service qu’il a comparé à un penalty de football.

Dominic Thiem, 4ème au classement ATP, s’est défait ce vendredi de John Isner en quart de finale du Masters 1000 de Madrid. Dominic Thiem, surpris d’être arrivé jusqu’en demi-finale, affrontera ce samedi, l’Allemand Alexander Zverev tombeur de Rafael Nadal. Vendredi, ce fut un combat difficile rempoté en 3 sets (3/6, 6/3, 6/4) par l’Autrichien qui n’a pas hésité à encenser l’Américain. Impressionné par son service, Dominic Thiem l’a comparé à un penalty de football tellement John Isner sert bien. Une belle comparaison qui justifie la difficulté de l’Autrichien à se sortir du piège américain.

« C’est juste de la pure chance de le retourner »