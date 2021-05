Tennis

Tennis : Andy Murray lâche un énorme tacle à deux joueurs !

Publié le 8 mai 2021 à 11h35 par La rédaction

De retour à la compétition récemment, Andy Murray s’est exprimé non pas sur ses performances, mais sur un sujet plus délicat qui concerne le monde du tennis et notamment deux joueurs en particulier.

Après avoir annoncé son retour à la compétition il y quelques jours, Andy Murray s’est cette fois-ci exprimé sur un tout autre sujet, celui du machisme et des violences faites aux femmes dans le monde du tennis. En effet avec les deux récents cas d’Alexander Zverev et de Nikoloz Basilashvili, soupçonnés de violences conjugales, la planète tennis semble embêtée. C’est ce que dénonce le tennisman de 33 ans, Andy Murray, qui ne comprend pas comment aucune mesure ne peut être prise. Il est déçu de la position attentiste de l’ATP en interne.

«L’ATP met beaucoup de temps à réagir, elle est vraiment trop attentiste»