Tennis

Tennis : Wimbledon, coronavirus... L'annonce d'Andy Murray sur son grand retour !

Publié le 26 avril 2021 à 21h35 par La rédaction

Andy Murray, 33 ans, va de nouveau retrouver les courts de tennis, lui qui a connu un bon nombre de galères depuis quelques années. Comme il l'a annoncé lui-même, l’Ecossais veut d’abord prendre du plaisir, avant de penser à obtenir des résultats.

Alors qu’il avait rechuté de manière surprenante, Andy Murray va bientôt retrouver les courts de tennis et reprendre du plaisir à jouer. Enfin, il l’espère, car ces dernières années n’ont pas été faciles pour l’ex-numéro 1 mondial. En effet, même récemment quand il aurait pu revenir, Andy Murray n’a pas été chanceux, puisqu’il a été touché par le Covid-19 juste avant l’Open d’Australie. Aujourd’hui, Andy Murray est enfin prêt à revenir sur le circuit et essayer de retrouver des sensations dans un premier temps, avant de peut-être viser plus haut dans le futur, comme il l'a indiqué à Herald Scotland .

« Je veux pouvoir bien m'entraîner, et ensuite il me faudra des matchs »