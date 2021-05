Tennis

Tennis : Benoit Paire envoie un message fort pour Roland-Garros !

Publié le 6 mai 2021 à 18h35 par T.M.

Grâce au public présent à Madrid, Benoit Paire a repris goût au tennis. Ce qui lui donne un regain de motivation pour Roland-Garros.

Ces dernières semaines, Benoit Paire était bien triste sur le circuit. Regrettant les conditions actuelles, le Français avait d’ailleurs multiplié les coups de gueule à ce sujet pour exprimer son mal-être. Toutefois, du côté de Madrid, Paire a quelque peu retrouvé des couleurs et ce notamment grâce à la présence de public dans les tribunes. Et bien que son aventure espagnole se soit terminée face à un très bon Stefanos Tsitsipas, il ne retient que du positif de ce tournoi à Madrid et vise désormais Roland-Garros.

« Ça me donne l’envie de revenir à mon meilleur »