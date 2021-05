Tennis

Tennis : Le terrible aveu de Federer avant Roland-Garros !

Publié le 17 mai 2021 à 11h35 par La rédaction

Roger Federer prépare son grand retour à Genève. Loin de ses grandes années, il préfère ne pas se comparer à Rafael Nadal et Novak Djokovic.

A 39 ans, Roger Federer est bien évidemment plus proche de la fin que du début de sa carrière. Le Suisse, qui ne peut logiquement plus enchaîner les compétitions comme avant, fait son grand retour, presque à domicile, à Genève, pour ce qui constitue son premier tournoi sur terre battue depuis Roland-Garros 2019. Il sera d’ailleurs présent lors de l’édition 2021 du tournoi parisien, qui débutera le 24 mai.

Il n’est plus au niveau de ses deux rivaux