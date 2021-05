Tennis

Tennis : Ce témoignage qui en dit long sur Roger Federer...

Publié le 13 mai 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors qu’il va entamer le tournoi de Genève avant de débarquer à Paris pour Roland-Garros, Roger Federer s’est vu couvert de fleurs par un des ses compatriotes, Thierry Grin, directeur du tournoi de Genève.

Roger Federer, 39 ans, va participer ce dimanche au tournoi de Genève avant d’enchainer par Roland-Garros. Un bel échauffement donc pour le tennisman suisse qui a décidé de ne pas prendre part aux Masters 1000 de Madrid et Rome. Alors que Guy Forget, directeur de Roland-Garros, faisait l’éloge du Suisse il y a peu, c’est maintenant au tour de Thierry Grin, directeur du Tournoi de Genève d’encenser son compatriote. En effet, selon Thierry Grin, si Roger Federer avait le choix entre plusieurs tournois avant Roland-Garros, l’hésitation fut très rapide tant le tennisman suisse est un vrai patriote.

« Il ne vient pas pour dire bonjour, il vient pour gagner des matchs »