Tennis

Tennis : Le message fort de Djokovic à ses concurrents !

Publié le 13 mai 2021 à 14h35 par La rédaction

Vainqueur ce jeudi de l'Espagnol Davidovich Fokina (6-2, 6-1), Novak Djokovic a retrouvé de la confiance après son match de mercredi. Le Serbe s’est exprimé sur sa prestation en huitième de finale du Masters 1000 de Rome, mais aussi sur le retour du public.

Difficilement vainqueur de Taylor Fritz mercredi, Novak Djokovic a ce jeudi retrouvé des couleurs en dominant largement l’espagnol Davidovich Fokina (6-2, 6-1). En contrôle pendant tout le match, le numéro 1 mondial a rassuré ses fans et semble monter en puissance avant Roland-Garros. Prétendant à la victoire à Rome, Novak Djokovic aura affaire à de grosses pointures dès les quarts de finale où il affrontera soit Stefanos Tsitsipas, soit Matteo Berrettini. Un nouveau combat difficile pour le Serbe, qui s’est exprimé sur sa prestation du jour, mais aussi sur le retour du public qui lui fait un bien fou.

« J'espère pouvoir rester dans ce tournoi au moins un tour de plus pour profiter d'eux davantage »