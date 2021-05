Tennis

Tennis : Gaël Monfils analyse son grand retour !

Publié le 11 mai 2021 à 19h35 par T.M.

Absent des courts depuis l’Open d’Autralie, Gaël Monfils retrouvait ce mardi la compétition à Rome. Et alors que cela s’est soldé par une défaite, le Français a fait le point.

Après avoir observé une pause pour se remettre les idées en place après des moments compliqués, Gaël Monfils est de retour. Ce mardi, le Français faisait ainsi se réapparition en compétition à l’occasion du tournoi de Rome. Opposé à Lorenzo Sonego, Monfils s’est toutefois incliné en 3 sets (6-4, 5-7, 6-4). Et suite à cette défaite, rapporté par L’Equipe , l’actuel 15ème joueur mondial a livré ses sensations.

« J'ai retrouvé quelques automatismes »