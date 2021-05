Tennis

Tennis : Les terribles révélations d’Andy Murray sur son état physique !

Publié le 9 mai 2021 à 19h35 par La rédaction

Après avoir bataillé pour revenir de ses blessures, Andy Murray révèle aujourd’hui les conditions difficiles dans lesquelles il joue un match de tennis. Loin de retrouver son niveau de jeu d’antan, le britannique fait face à un terrible dilemme.

Andy Murray, 33 ans, bataille férocement pour redevenir un tennisman de haut niveau après avoir connu de nombreuses galères. Pas présent au Masters 1000 de Rome qui commence ce dimanche, Andy Murray s’est récemment exprimé sur ses ambitions, notamment pour cet été avec Wimbledon et les JO. Le Britannique a aussi fait part de ses douleurs incessantes quand il joue au tennis qui le font songer à arrêter. Heureusement pour lui, il est déterminé et va persister pour essayer de revenir à son meilleur niveau.

« Je me suis entraîné très dur mais les douleurs continuent »