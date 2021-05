Tennis

Tennis : L’annonce de Benoit Paire pour Roland-Garros !

Publié le 10 mai 2021 à 16h35 par T.M.

Alors que Roland-Garros débutera le 30 mai prochain, Benoit Paire s’est prononcé sur ce grand rendez-vous.

Une fois n’est pas coutume, lors du tournoi de Rome, Benoit Paire a été sorti au premier tour, étant défait en 2 sets par Stefano Travaglia. Un match que le Français a d’ailleurs lâché suite à un conflit avec une décision arbitrale. Encore une fois, Benoit Paire est donc éliminé dès son entrée en lice, mais cela pourrait lui porter préjudice. En effet, alors que Roland-Garros arrive dans quelques jours, le 35ème joueur mondial pourrait arriver à court de forme par rapport aux autres joueurs. Un détail important sur lequel s’est confié le principal intéressé.

« Je n'abandonne pas »