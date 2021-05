Tennis

Tennis : Rafael Nadal reçoit un incroyable message pour Roland-Garros !

Publié le 10 mai 2021 à 12h35 par T.M.

Déjà vainqueur à 13 reprises de Roland-Garros, Rafael Nadal a vu Martina Navratilova lui conseiller de ne pas s’arrêter pour continuer d’en gagner toujours plus.

Du côté de Roland-Garros, Rafael Nadal est comme chez lui. Et d’ici quelques jours, l’Espagnol va d’ailleurs retrouver sa maison du côté de la Porte d’Auteuil. A partir du 23 mai prochain, le Grand Chelem parisien ouvrira ses portes et l’actuel numéro 2 s’avancera logiquement en grand favori, malgré sa préparation compliquée sur terre battue. Déjà vainqueur à 13 reprises de Roland-Garros, Nadal ira-t-il chercher un 14ème Saladier d’argent ? Martina Navratilova espère bien et plus encore même…

« J’espère que tu n’abandonneras jamais… »