Tennis : Le mea culpa de Novak Djokovic après Taylor Fritz

Publié le 12 mai 2021 à 16h35 par La rédaction

Même s'il s'est qualifié pour la suite du Masters 1000 de Rome ce mardi, Novak Djokovic s'est montré particulièrement tendu contre Taylor Fritz. Après la rencontre, le Serbe a tenu à s'excuser pour son agacement sur le court.

Ce mardi, Novak Djokovic s’est imposé contre Taylor Fritz pour le compte des seizièmes de finale du Masters 1000 de Rome (6-3, 7-6). La rencontre a surtout été marquée par une certaine tension du côté du Serbe, alors que l’Américain se faisait de plus en plus agressif et combatif dans son jeu. Le numéro 1 au classement ATP s’en prenait même parfois à l’arbitre de chaise. Au final, à cause de la pluie, le match a été interrompu, permettant à Djoker de reprendre une totale maitrise de ses nerfs. Après la partie, Novak Djokovic a tenu à s’excuser.

« Même avec autant d’expérience derrière moi, je suis toujours bouleversé et je perds mon sang‐froid »